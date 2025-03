Volata Champions, Filippo Galli: "Se il Milan fa il colpo a Napoli si può rilanciare"

Dopo l'ultima sosta per le nazionali, riparte la Serie A. E oltre al duello Scudetto, c'è grande attenzione per capire chi conquisterà il quarto posto, l'ultimo che vale la Champions League. E gli ospiti di TMW Radio hanno detto la propria opinione sullo stato di forma delle squadre coinvolte. Ecco quelli che hanno parlato del Milan.

Fabio Ravezzani: "Vedo meglio la Juve, che ha una potenzialità tale che nelle ultime 9 può sorpassare il Bologna. Il cambio di allenatore e qualche formazione più credibile dovrebbe bastare alla Juve per arrivare quarta. Peggio vedo il Milan, che ormai è tagliato fuori, e anche la Lazio".

Sauro Fattori: "Le due squadre più sotto pressione sono Juventus e Milan. Poi c'è la Roma, anche se è quella che ha le partite più difficili, poi Bologna, Lazio e Fiorentina sono delle outsider. Se arrivano in Champions, è un premio per cui non erano partite. Il Milan è quello più in ritardo di tutti però. Ne può approfittare la Fiorentina, che può finire bene".

Stefano Mattei: "Prima della sosta c'erano Bologna e Roma, ma sono le due che hanno il calendario peggiore ora. Lazio e Fiorentina avranno calendario medio ma la distrazione delle coppe. Il Milan continua a non convincere ed è quella messa peggio. La Juventus è lì, ha una rosa da Champions che finora Motta non ha sfruttato al massimo, Tudor ha questa capacità e un calendario buono. E' la favorita per il quarto posto".

Filippo Galli: "Certamente il Milan non parte da una buona posizione, ma credo che se fa il colpo a Napoli si può rilanciare e portare a un finale di stagione dignitoso. Il Bologna va forte, la Juve ha cambiato allenatore ora, ma credo che Napoli per il Milan può essere una svolta".