Volata Champions, Milan: tra secondo e quarto posto ballano 10 milioni

© foto di DANIELE MASCOLO

La volata Champions entra nel vivo in questo weekend, con ancora due posti da assegnare e cinque squadre in lizza. Due big match si disputeranno tra stasera e domani sera: Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Non è importante solamente arrivare nelle prime quattro per garantirsi l'Europa che conta ma è cruciale anche il piazzamento: arrivare secondi o quarti fa una grande differenza, ballano infatti 10 milioni di euro in premi. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.