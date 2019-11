WhoScored, la miglior squadra U21 della settimana in Europa: c'è Donnarumma

WhoScored ha pubblicato la miglior formazione under 21 di questa settimana per miglior media voto fra i giocatori militanti nei 5 maggiori campionati europei. In questo undici pieno di giovani talenti c'è anche un rossonero: Gigio Donnarumma. Il portierone classe '99 si guadagna un posto con una media voto di 7.03. Di seguito la formazione completa: G.Donnarumma; Alakouc, Kamara, de Ligt, Williams; Kulusevski, Valverde, Guendouzi; Sancho, Diaby, Chouiar.