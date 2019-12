WhoScored, squadra della settimana di Serie A: c'è un rossonero

Il portale calcistico WhoScored ha postato su Twitter la miglior squadra di questo turno di Serie A. In questa top 11, selezionata in base a varie statistiche che determinano il voto dei calciatori, c'è un giocatore rossonero, diventato quasi un habitué di questa formazione: Theo Hernandez.

Di seguito la formazione completa: Pegolo; Tomiyasu, Demiral, Biraschi, Theo Hernandez; Kulusevski, Berenguer, Borja Valero, Ansaldi; Higuain, Ronaldo.

Cristiano Ronaldo is the star man in our Serie A team of the week having scored more than once in a game for the first time all season for Juventushttps://t.co/x7C9pK8Ce8 pic.twitter.com/CEdlce8BYF