Wilshere: "Nella stagione 2010/11 ebbi un infortunio e da lì non sono più stato lo stesso giocatore"

vedi letture

L'8 luglio 2022 Jack Wilshere ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato ad appena 30 anni. Il centrocampista cresciuto all'Arsenal, enfant-prodige dei Gunners nel 2010, quando di anni ne aveva appena 18, non ha avuto una carriera all'altezza delle aspettative a causa dei troppi problemi fisici che si sono susseguiti nel corso degli anni. Certo, alla fine dei conti può vantare comunque oltre 120 presenze con la squadra londinese più altre parentesi in Premier League con Bournemouth e West Ham, ma per le sue potenzialità avrebbe potuto lasciare un segno certamente più grande nel calcio inglese.

Gli infortuni sono stati un problema grosso, non c'è dubbio. Uno in particolare, il primo serio, nel 2011. Lo racconta lui stesso al podcast William Hill Up Front: "Nella stagione 2010/11 ebbi un infortunio e da lì non sono più stato lo stesso giocatore, perché giocavo ogni giorno con dolori fisici. Mentalmente ero ancora lì, sul prezzo, probabilmente ero anche un po’ più forte in questo senso, ma è stato un infortunio serio e ha addirittura messo in pericoloso la mia carriera. Ricordo che andai dai medici e mi dissero che forse non avrei giocato mai più. Stavo lì e pensavo: 'Cosa? Ho 18 anni e gioco settimana dopo settimana in Premier League , questo non può succedere'. Per fortuna riuscii a continuare, ma ho sempre avuto dei fastidi". Nella sua carriera, Wilshere è stato spesso accostato anche al Milan.