Women's Champions League, si va verso il tutto esaurito a Torino: 30mila biglietti venduti

Lo Juventus Stadium potrebbe far registrare il tutto esaurito per la finale di Women’s Champions League, in programma sabato 21 maggio, per il Barcellona e il Lione. La UEFA ha infatti reso noto che sono già 30mila i biglietti venduti per l’ultima gara della competizione che vedrà di fronte la squadra dominatrice dell’ultimo decennio, quella francese, e quella che si candida a esserne l’erede e dominare il futuro prossimo, quella catalana.