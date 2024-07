Yamal da record: è il più giovane a segnare nella storia dell'Europeo

Con la rete realizzata alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, l'attaccante spagnolo Lamine Yamal è diventato il più giovane marcatore nella storia del campionato europeo. Autore del bellissimo gol dell'1-1 nella sfida contro la Francia valida per le semifinali di Euro 2024, l'attaccante della Spagna e del Barcellona è andato a segno a sedici anni e 362 giorni. Nessuno come lui in questa competizione.

La partita è in corso, con i rossoneri Theo e Maignan a inseguire nel punteggio gli spagnoli.