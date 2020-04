Zaccheroni: "Dopo Lazio-Juventus 1-3 guardai i miei giocatori e capì che avremmo vinto tutte le partite"

Alberto Zaccheroni, intervenuto sul canale Instagram di Carlo Pellegatti, ha parlato del testa a testa con la Lazio, nello specifico lo 0-0 contro i biancocelesti e il successo ad Udine dopo la sconfitta dei biancocelesti contro la Juventus.

Sullo zero a zero contro la Lazio: "Ci ha tenuti lì quel pareggio, poi loro hanno perso il derby. Arrivavamo da un decimo ed un undicesimo posto, non avevamo fatto una campagna acquisti di grandi nomi, abbiamo avuto il merito di farci trovare pronti e così è successo".

Sull'1-3 di Lazio-Juventus e Udinese-Milan: "Quando siamo arrivati a Ronchi dei Legionari (per giocare Udinese-Milan ndr), qualcuno disse che la Lazio aveva perso contro la Juventus. Mi sono girato, ho visto le facce dei giocatori e ho capito che saremmo stati protagonisti. Il mattivo seguente quando arrivò Galliani gli disse che non sapevo se avremmo vinto lo scudetto, ma ero sicuro che i giocatori avrebbero vinto tutte le ultime sette partite. L'ho capito dai loro occhi, li conoscevo con le mie tasche. Quel Milan aveva tanta qualità e poca quantità, perché i giocatori di qualità erano avanti con gli anni, Boban, Weah, Donadoni, Leonardo... Tantissima qualità ma purtroppo poca quantità. Trovarsi a quel punto del campionato con questa possibilità, per sette partite il sacrificio si fa. Dare cinque gol all'Udinese in quel periodo con quell'Udinese non era cosa da poco... Noi abbiamo sofferto una sola partita, quella contro la Samp che si giocava la Serie A. Ci furono occasioni da ambo le parti, per fortuna Ganz come suo solito ci ha permesso di vincere".