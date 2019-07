Zaccheroni: "Il Milan è partito col piede giusto, in Europa ci arriva"

Alberto Zaccheroni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue considerazioni sui possibili obiettivi della stagione del Milan: "Per il momento sta partendo col piede giusto. Ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione. Non ci sarà una grande pressione iniziale, non ha le coppe (vantaggio che ho avuto anch’io) che significa meno infortuni e più tempo per costruire. Poi non so dove potrà arrivare. A me Galliani chiese di riportare il Milan in coppa. Nessuno pensava di poter vincere già lo scudetto. Per lo scudetto direi che è durissima, ma in Europa ci arriva".