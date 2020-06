Zapelloni: "Il Milan può rimontare, contro la Juve si sono viste le basi"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Dopo quello che è successo con quell'uno-due terribile con rigore ed espulsione, si è rivisto lo spettro di quel 4-0 nella finale di Coppa Italia di due anni fa. Invece la squadra ha retto ed è rimasta molto bene in campo fino alla fine, pur non tirando mai in porta. Il recupero di Romagnoli su Cristiano Ronaldo è stata una delle cose più belle della partita. Si sono viste le basi per costruire una piccola rimonta in questo finale di stagione. Il Milan ha dimostrato di valere qualche posizione in più rispetto a quella che occupa".