Zenga promuove Modric al Milan: "L’età è solo un numero, può essere bravo a 19 anni o a 39"

vedi letture

Luka Modric è vicino alla firma con il Milan: questa è l'indiscrezione che è arrivata nella serata di ieri, riportata dai colleghi di Sky Sport 24 durante il consueto appuntamento con Calciomercato - L'Originale. A margine della trasmissione è intervenuto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha dato la notizia sulla trattativa in corso con Tare partito addirittura per la Croazia; in studio l'ex calciatore e opinionista Walter Zenga ha poi commentato l'eventuale arrivo del fuoriclasse croato a Milanello. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Walter Zenga che inserisce il possibile arrivo di Modric in un contesto più ampio: "L’età è solo un numero, può essere bravo a 19 anni o a 39. C’è una considerazione da fare: una volta l’Italia prendeva i giocatori giovani e ora prende i De Bruyne e i Modric che vengono a parametro zero dal City e dal Real Madrid. Questa sarebbe una riflessione, tolto che sono giocatori di un certo livello: ma se vanno via dal Manchester e da Madrid, vuol dire che il nostro valore in Italia per comprare determinati giovani non è esattamente quello alto".

LE ULTIME SU MODRIC AL MILAN

Il Milan crede, con il viaggio in Croazia di ieri di Igli Tare, di aver convinto Luka Modric ad accettare il progetto rossonero. Ne parla così Fabrizio Romano su DAZN:

"Aspettiamo ancora che Modric formalizzi la sua decisione ufficiale di firmare un contratto: quando si tratta di giocatori a parametro zero bisogna essere cauti fino alla fine. Ma in questo da quello che sto sentendo, soprattutto da parte del club, al Milan credono di avere un accordo verbale con Luka Modric. Un anno di contratto con opzione per un altro, lo stipendio sarà di 3,5 milioni di euro a stagione. Ieri il DS del Milan era in Croazia per incontrare Modric e offrirgli questo contratto. La percentuale che diamo a questo affare è dell’80%: c’è un accordo verbale ma siamo ancora in attesa che Modric firmi. Una percentuale alta”.