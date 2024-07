Zirkzee-United, i Red Devils pagheranno una cifra superiore ai 40 milioni di euro

vedi letture

Arrivano interessanti novità in merito alla trattativa tra l'ex obiettivo di mercato rossonero Joshua Zirkzee e il Manchester United, prossima squadra dell'olandese ormai ex Bologna. Infatti, il trasferimento per portare il talento della Nazionale Orange in Premier League è stato completato, con Zirkzee pronto a salutare Bologna dopo una stagione storica culminata con l'approdo in Champions League.

Ciò che è risultato agli esperto di mercato Moretto e Fabrizio Romano però, è stata la cifra versata dallo United al Bologna. Infatti, Il club inglese non si rimetterà alla clausola di rescissione ma verserà un ammontare leggermente superiore ai 40 milioni di euro con modalità di pagamento differenti. Accordo totale con l’attaccante olandese, che firmerà un contratto di 5 anni con opzione.