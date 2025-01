Zola su Rashford: "Un po' mi ha deluso perché poteva dare molto di più"

vedi letture

Gianfranco Zola, ex giocatore, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport su Marcus Rashford, obiettivo di mercato del Milan per l'attacco: "Parlare di Rashford per me è... un tasto dolente perché, fin da quando era ragazzino, l'ho sempre reputato un giocatore forte, uno capace di fare la differenza. Un po' invece mi ha deluso perché poteva dare molto di più: ha alternato grandi stagioni, come quella di due anni fa, a stagioni deludenti come la scorsa. È stato parecchio incostante.

Cosa potrebbe dare al Milan? Lui è sicuramente veloce e forte tecnicamente. In Italia potrebbe avere un rendimento importante, ma dipende da lui: per me da anni poteva essere I'mvp della Premier e invece non lo è mai stato. Può fare più ruoli? Vero, ma lui dà il massimo a sinistra: è quella la posizione nella quale ha giocato di più con lo United. A destra in questi anni lo hanno utilizzato di meno, mentre il ruolo di centravanti qualche volta in più l'ha fatto. A sinistra il Milan ha Leao, e quindi Rashford potrebbe essere la sua alternativa, oppure potrebbe agire da numero nove. Tecnicamente è bravo, tatticamente è intelligente e con la sua rapidità può attaccare bene lo spazio: eventualmente dipenderà dalla sua disponibilità ad adattarsi a un ruolo che richiede concentrazione e un po' di tempo per capire i movimenti".