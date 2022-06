Zola sulla prossima Serie A: "Favorito per lo scudetto? Il Milan, ma mi aspetto grande battaglia"

MilanNews.it

Gianfranco Zola, ex attaccante, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A: "Favorito per lo scudetto? Metto il Milan, perché lo ha appena vinto e parte con un vantaggio psicologico. Però mi aspetto grande battaglia in campionato: Inter, Juve, Napoli, Roma e Lazio secondo me miglioreranno il loro rendimento".