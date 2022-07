ZTE-MIL (3-0): rossoneri in bambola, gran gol degli ungheresi. Ancora male Brescianini

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan completamente in bambola. I rossoneri non sono praticamente scesi in campo: reparti lunghissimi, calciatori distratti e giocate fatte con sufficienza. Al minuto 26 Tajti si beve Brescianini, ancora una volta in ritardo, e da lontanissimo lascia partire un sinistro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Nulla da fare per Tatarusanu. 3-0 ZTE.