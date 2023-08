FANTA MN #2 - Milan-Torino: i consigli sui rossoneri per la seconda giornata di Fantacalcio (PODCAST)

Per molti fantallenatori la nuova stagione fantacalcistica è già iniziata, per molti deve ancora iniziare. La redazione di MilanNews.it, attraverso i nostri podcast, vi offrirà consigli (ps: molto probabilmente sbagliati), indici di schierabilità e considerazioni, oltre alle probabili formazioni, con i nostri super ospiti settimanali.



Oggi, in occasione di Milan-Torino di sabato sera alle 20.45 al Dall'Ara, sarà con noi Pietro Mazzara di MilanNews.it. Per sapere quali sono i suoi consigli non vi resta altro che seguirci nel podcast odierno. Buon ascolto!