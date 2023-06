Milan: l’ossessione del budget, la cessione di Tonali e la necessità di costruire una squadra più completa e forte (PODCAST)

MilanNews.it

Ep. 379 - Basta parlare di budget: la verità su come agisce il Milan

Appare sempre più evidente come ogni estate ci sia la corsa a chi indovina l’ammontare del budget a disposizione del Milan per il mercato. Un esercizio che si fa solo con i rossoneri, mentre da altre parti non c'è tutta questa curiosità. Quasi una necessità morbosa per chiunque graviti attorno al mondo rossonero per poi dover fare le sottrazioni in base a chi arriva e a quanto arriva. Non funziona così, così come non è pensabile che l’ammontare del “budget” sia modificabile come se si fosse su Football Manager, dove in base alle esigenze si può aumentare il fondo per gli acquisti diminuendo quello per gli ingaggi e vice versa.

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ad esempio, ha aumentato la capacità d’investimento del club. Senza di essa (ricordiamo che è un’operazione che ha reso più ricco lui e poi il Milan) che ci fossero Furlani e Moncada o Maldini e Massara, oggi il Milan agirebbe sul mercato con lo stesso sistema dello scorso anno, dove l’all in su Charles De Ketelaere ha ridotto in maniera drastica l’operatività per le altre operazioni da fare. Perché sarebbe bello fare soldi a palate con Rebic, Origi, De Ketelaere, Adlì, Messias, Saelemaekers e Ballo-Touré ma non è così.

Nel podcast odierno tutta la disamina sul budget, su come il Milan opera finanziariamente sul mercato e altro ancora.