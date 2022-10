MN - Aggiornamento Maignan: oggi visita in Francia. Ecco chi deciderà il programma di recupero e dove farlo

MilanNews.it

Nella giornata odierna, Mike Maignan sarà visitato dallo staff medico della nazionale francese. I nuovi esami strumentali al polpaccio sinistro daranno un quadro aggiornato sullo stato della lesione al soleo, emersa durante uno degli ultimi allenamenti pre Milan-Monza e che ha messo ko Maignan, che non giocherà con i rossoneri fino alla ripresa del campionato.

Ma questa visita rientra in una prassi consolidata, specialmente in vista del mondiale dove Maignan sarebbe rientrato nelle convocazioni di Deschamps.

Tuttavia, saranno il Milan e il giocatore a decidere dove e come effettuare la riabilitazione e i relativi tempi, senza forzare i tempi anche perché i rossoneri non vogliono correre il rischio di perderlo ancora solo per cercare di metterlo a disposizione per il Mondiale.