Pioli studia la trequarti anti Napoli: c'è un ballottaggio (PODCAST)

Giorni di riposo per la squadra, ma non per Stefano Pioli che insieme al suo staff ha già iniziato la preparazione alla partita di domenica sera contro il Napoli. L'allenatore rossonero deve capire come strutturare al meglio la trequarti alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Assodato che la squadra non riesce ad esprimersi senza due esterni di ruolo, ecco che Messias e Saelemaekers si candidano ad una titolarità nel big match di San Siro mentre il ballottaggio vero è quello tra Brahim Diaz e Rade Krunic.

Nel podcast odierno l'approfondimento con novità su Giroud.