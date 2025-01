Via Okafor, dentro Rashford: è possibile? Il punto sulla trattativa

Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, si accende il calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera sta portando avanti alcune trattative su più fronti, sia in entrata che in uscita, per cercare di regalare a Sergio Conceicao almeno un paio di pedine in più per sistemare la rosa, in modo da risalire in classifica in Serie A e da puntare ad andare più avanti possibile in Champions League.

La cessione di Okafor

Si è sbloccata definitivamente ieri sera la trattativa per Noah Okafor al Lipsia: è fatta per il passaggio dello svizzero alla società del gruppo RedBull, si chiude con un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Okafor sarà domani in Germania per le visite mediche. Per questi sei mesi l'ingaggio sarà totalmente pagato dal club tedesco.

L'arrivo di Rashford

Il Milan è interessato a prendere in prestito Marcus Rashford, attaccante in rotta con il Manchester United, ma non intende pagare tutto da solo l'ingaggio del giocatore inglese; il club di via Aldo Rossi dirà ai Red Devils che pagherà solo la metà dello stipendio di Rashford durante un eventuale prestito, al quale dovrà anche seguire un possibile diritto di riscatto. La trattativa è più viva che mai.

