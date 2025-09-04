165 milioni, nessuno ha investito in A come il Milan. Ora tocca ad Allegri

vedi letture

Da qualche giorno si è concluso il mercato estivo, nel quale il Milan è stato certamente un grande protagonista: sono infatti arrivati dieci nuovi giocatori per un investimento complessivo di 165 milioni di euro, il più alto in Serie A, bilanciato da cessioni per una cifra simile (169 milioni). Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che ora è tutto nelle mani di Massimiliano Allegri.

LA STAGIONE DELLA RIPARTENZA - Quella che è appena iniziata deve essere la stagione della rinascita e della ripartenza del Diavolo dopo il deludente ottavo posto dello scorso campionato. Non è stato un mercato lineare quello del Milan, soprattutto negli ultimi giorni, e forse si poteva e doveva fare meglio in difesa dove manca il giocatore di esperienza che aveva chiesto Allegri, ma in via Aldo Rossi sono convinti di aver potenziato la squadra. Vero che sono partiti due top come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, ma allo stesso tempo sono arrivati grandi giocatori come Modric, Rabiot e Nkunku, oltre ad alcuni giovani in rampa di lancio come Jashari, Ricci e De Winter.

TOCCA AD ALLEGRI - Chiuso il mercato, tocca ora ad Allegri tirare fuori il meglio da questo gruppo. Il livornese viene considerato come un campione della panchina e per questo le aspettative sono molto alte in via Aldo Rossi dove vogliono rivedere subito un Milan vincente. La pressione è adesso tutta su di lui, che però è abituato e anche per questo è stato scelto dalla dirigenza milanista. Senza le coppe europee, i rossoneri dovranno fare un grande campionato e lottare per le prime posizioni perchè è fondamentale ritornare subito in Champions League.