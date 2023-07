Adama Traoré, l'idea a costo zero sulla fascia destra: può essere il profilo giusto per il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è a caccia di nuovi rinforzi. Il Diavolo ha puntellato il proprio centrocampo con l'ingaggio di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Allo stesso modo, ha ultimato il passaggio in rossonero di Marco Sportiello come vice Maignan. La società rossonera però dovrà lavorare anche su altre zone del campo, in primis sulla corsia destra. Una fascia che dovrà essere riequilibrata rispetto a quella sinistra dove Leao e Theo Hernandez fanno la differenza.

Fra i nomi in ballo ci sono quelli di Pulisic e Chukwueze. Una grande occasione a basso costo, però, sarebbe Adama Traoré. Da ieri, il giocatore spagnolo è svincolato dato che il suo contratto con il Wolverhampton è scaduto il 30 giugno. Per questo, l'ex Barcellona è finito non solo nel mirino del Milan ma anche in quello della Roma. Il classe '97 arriverebbe a Milano a parametro zero, alleggerendo i costi del mercato milanista. E Adama Traoré, nella scelta fra rossoneri e giallorossi, avrebbe dato la propria priorità al Diavolo. Nonostante una poderosa prestanza fisica, Adama Traoré è un giocatore molto rapido e abile nel dribbling. Sicuramente non è un goleador, ma potrebbe essere un profilo funzionale per alzare il livello del gioco del Milan.

LE CARATTERISTICHE - Nell'ultima stagione ha fatto bene con il Wolverhampton in Premier League. Per lui 40 presenze totali, condite da tre gol e due assist. E l'Italia potrebbe essere una destinazione sicuramente interessante per un calciatore con le sue caratteristiche. Dato che lo spagnolo è in grado di creare spesso superiorità numerica e mettere in difficoltà difese molto rocciose. Come quelle delle squadre italiane. E il Milan lo accoglierebbe senza troppi problemi, con l'obiettivo di creare una squadra competitiva per puntare al massimo in ogni competizione.