Alla scoperta di Matija Popovic: ecco chi è il nuovo colpo di mercato del Milan

vedi letture

Il Milan sta per chiudere l'arrivo in rossonero di uno dei talenti più interessanti in circolazione: si tratta di Matija Popovic, attaccante classe 2006, che questa mattina è sbarcato a Milano e insieme ai suoi agenti definirà gli ultimi dettagli del suo accordo con il club di via Aldo Rossi. Il serbo, che ieri ha compiuto 18 anni e quindi potrà firmare per cinque anni, andrà ad occupare l'ultimo slot da extracomunitario rimasto.

CARRIERA E CARATTERISTICHE - Nato l'8 gennaio 2006 ad Altötting, in Germania, Popovic è cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado dove si è messo in mostra a suon di gol: con l'Under 17, nella stagione 2022-2023, il serbo ha segnato 20 gol in 24 partite. Si tratta di un giocatore duttile, bravo a spaziare su tutto il fronte di gioco offensivo e dotato inoltre di un'importante struttura fisica (193 centimetri). Tra i suoi punti di forza c'è sicuramente la duttilità visto che può giocare da trequartista, sull'esterno a sinistra o all'occorrenza anche da prima punta. Lo scorso maggio, in occasione dell'Europeo Under-17 con la sua Serbia, Popovic ha affrontato nei gironi Italia e Spagna e proprio il futuro attaccante del Milan risultò decisivo in entrambe le sfide realizzando due assist contro gli azzurri e uno contro gli spagnoli.

CONCORRENZA - I rossoneri lo hanno seguito a lungo e hanno dovuto superare la concorrenza di diversi club, in particolare del Manchester City che nelle ultime settimane ha provato ad inserirsi nella trattativa tra Popovic e il Milan. Alla fine però spuntarla è stato il club di via Aldo Rossi che è pronto ad accogliere uno dei migliori talenti in circolazione.