Milan, è il momento di scegliere: avanza la coppia Rangnick-Glasner. E il tedesco può portare Alaba

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Dopo due settimane dall'azzeramento della dirigenza e dell'esonero di Allegri, il Milan deve fare le sue scelte. Sale la coppia Glasner-Rangnick

Sono passate due settimane da quando è partita la nuova rivoluzione di Gerry Cardinale e nel Milan mancano ancora un amministratore delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e un allenatore. Dopo tanti colloqui, tanti incontri, tante riflessioni e tante valutazioni è il momento di scegliere perchè il tempo stringe e c'è una nuova stagione da preparare e un mercato estivo da pianificare. Ad oggi i favoriti per entrare nel Diavolo sono Oliver Glasner in panchina e Ralf Rangnick come dt.

MILAN, PRESTO NUOVO INCONTRO CON GLASNER?

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico austriaco, dopo l'addio al Crystal Palace, ha messo il Milan in cima alle proprie preferenze. Durante l'incontro con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic di settimana scorsa, Glasner ha analizzato in lungo e in largo molti aspetti della squadra rossonera e ha raccontato la sua idea di calcio che è molto diversa da quella di Max Allegri. La sua speranza è di essere convocato molto presto dal club di via Aldo Rossi per un altro summit, magari stavolta per chiudere definitivamente l'accordo tra le parti.

ANCHE RANGNICK ASPETTA UN SEGNALE DAL MILAN. E ALABA...

Anche Rangnick aspetta un segnale dal Milan. Il tedesco, attualmente impegnato negli Stati Uniti a preparare il Mondiale con l'Austria, è molto intrigato dalla possibilità di prendere in mano tutta l'area tecnica del Diavolo, ma per farlo ha dettato condizioni ben precise, tra cui avere pieni poteri e massima autonomia nelle scelte, tra cui anche quella del nuovo allenatore, del nuovo ds e ovviamente dei giocatori. E proprio nell'ottica di aggiungere esperienza e mentalità vincente, attenzione a David Alaba, difensore che si libererà a zero dal Real Madrid e che è il capitano proprio dell'Austria di Rangnick. Non è un mistero che nelle scorse settimane sia stato proposto a diversi club, tra cui anche il Milan.