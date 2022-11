'Allora, allora... Ho un dubbio...' Leao come Kessie? Un consiglio per Rafa (PODCAST)

MilanNews.it

Un noto stralcio dei video di CiccioGamer89, noto youtuber, mostra il ragazzo romano fermarsi davanti allo schermo esclamando pensieroso: "Allora, allora... Ho un dubbio...", presupponendo che ci sia qualcosa di conosciuto, ma che... Ebbene, con la dovuta percentuale di similitudine, le parole di questa mattina di Rafael Leao fanno venire il dubbio che la sua situazione possa prendere la piega di quella di Franck Kessie.

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano aveva dichiarato: "Torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto. Vorrei restare rossonero per sempre. Maldini e Massara conoscono il mio pensiero", poi, però, il 79 si è liberato a zero firmando con il Barcellona, dove non sta certamente facendo bene... Sempre alla Rosea, Leao si è così espresso dal Portogallo sul suo rinnovo: "Il Milan e il contratto? Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene".

