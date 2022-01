Amarezza e rabbia, ma stop. Milan, come ripartire verso Juve e Inter (PODCAST)

La sconfitta incredibile contro lo Spezia - arrivata in primis a causa del clamoroso errore dell'arbitro Serra - ha sicuramente reso amara il primo giorno della settimana calcistica che porterà i rossoneri prima a Milan-Juventus del 23 gennaio e poi al derby contro l'Inter del 6 febbraio.

È chiaro che, con questi impegni super in programma, non ci si può fermare pensando a ciò che è stato. Anzi: come Pioli ha dichiarato in conferenza stampa post partita, bisogna ripartire sfruttando ciò che è stato. "Ci deve - ha consigliato il tecnico - stimolare. Se quando vinciamo diciamo che è la partita della svolta, le prossime devono essere quella della svolta. La sfida di oggi ci deve dare ancora più forza, unione e compattezza per affrontare le prossime partite. Inter e Juve arrivano nel momento giusto. Dopo una serata così meglio avere partite così sentite e così stimolanti, dimostrando di essere cresciuti tanto a livello mentale e caratteriale".

Ne parliamo approfonditamente nel podcast odierno. Ascoltalo cliccando sul banner!