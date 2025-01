Ammesso il fallimento Fonseca, inizia l'era Conceiçao: da un lusitano all'altro per salvare la stagione. Milan, ora si riparte!

Dopo il comunicato di lunedì e prima della partenza della squadra per Ryiadh, Arabia Saudita, il Milan ha ufficialmente presentato a stampa e tifosi Sergio Conceiçao, il nuovo allenatore della Prima Squadra dopo l'esonero di Paulo Fonseca arrivato nella tarda serata di domenica. In conferenza stampa l'allenatore lusitano si è presentato come uno molto risoluto, e che probabilmente avrebbe preferito rimanere a lavorare sui campi di Milanello per recuperare il più possibile in vista dell'esordio di venerdì contro la Juventus piuttosto che trovarsi lì difronte a tutti qui riflettori.

AMMESSO IL FALLIMENTO FONSECA - Prima di passare la parola a Sergio Conceiçao, il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, ha tenuto un piccolo discorso introduttivo dove ha stupito non solo i presenti in sala, ma anche tutti i tifosi che stavano seguendo la conferenza stampa da casa. Il dirigente svedese, infatti, per la prima volta da quando è in carica si è spogliato dei panni del "super uomo" compiendo un mea culpa che potrebbe segnare una svolta. Quale non si sa ancora.

Già il fatto che comunque abbia ammesso il fallimento del progetto Fonseca, lui che ne è stato uno dei promotori più affiatati, è un grandissimo passo in avanti, perché significa che Ibrahimovic ha capito, o quanto meno si sta sforzando a farlo, prendendo appunti e studiando una situazione che in divenire non può fare altro che peggiorare. Le scuse, all'ex allenatore ed ai tifosi, poi, sono un qualcosa che a tratti sembrava essere utopistico ma che alla fine conferma e riporta tutto all'origine: il campo ed i risultati.

DA UN LUSITANO ALL'ALTRO PER SALVARE LA STAGIONE - Nonostante siano entrambi portoghesi, i luoghi di nascita di Fonseca (Maputo, Zombambique) e Conceiçao (Coimbra, Portogallo) distano ben 12.202km. Insomma, non una sciocchezza, così come i punti (tanti) che il Milan deve recuperare per puntare alla zona Champions League (-8) o alla vetta della classifica (-14). Bene, il primo obiettivo, fra i due, sembrerebbe essere quello più accessibile, considerato anche il fatto che la formazione rossonera ha ancora una partita da recuperare rispetto alla Lazio, attualmente quarto.

Da un lusitano all'altro dunque, c'è una stagione da svoltare dalle parti di Milanello. Ieri in conferenza stampa Sergio Conceiçao ha immediatamente reso note le sue parole d'ordini "No scuse", "Lavoro", "Orgoglio", lasciando agli altri discorsi e concetti più complicati come "Gioco dominante" o "Tiki Taka". Quello che interessa al neo allenatore del Milan è vincere e riportare il club nelle posizioni che merita, non guardando in faccia a nessuno nel momento in cui viene sempre prima il Diavolo. E che la Supercoppa Italiana possa rappresentare essere un primo punto di svolta per una squadra che ha bisogno di una scossa d'adrenalina importante.