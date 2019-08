AS - Real Madrid, idea Reina per sostituire Navas

È recente la notizia secondo la quale Keylor Navas avrebbe chiesto la cessione al Real Madrid, diversi club sono già sulle sue tracce, ed il club di Florentino Perez si sta già muovendo per cercare un degno sostituto. Uno dei nomi che più interessa al club spagnolo è quello di Pepe Reina. Il talento trentaseienne, attualmente in forza al Milan potrebbe dunque lasciare San Siro per approdare al Santiago Bernabeu, come riserva di Courtois.