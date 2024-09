Bennacer ancora rossonero (dopo una gestione molto discutibile del mercato). Ora parte la missione recupero

Ismael Bennacer resterà al Milan almeno fino a gennaio. Dopo settimane e giorni in cui la sua partenza sembrava sempre più probabile per far spazio ad un nuovo innesto in mezzo al campo (Koné e Rabiot erano i nomi più caldi), il centrocampista algerino è alla fine rimasto in rossonero ed è stato anche inserito nella lista UEFA per la prima parte della Champions League che il club di via Aldo Rossi ha consegnato nelle scorse ore.

MESSO SUL MERCATO - Gli ultimi giorni di agosto non sono stati semplici per Bennacer che di fatto era stato messo sul mercato dalla società milanista. Oltre al forte interessamento di un club arabo che è durato praticamente tutta l'estate, anche Atletico Madrid e Marsiglia hanno provato ad informarsi per prenderlo in prestito, ma alla fine non è stato trovato un accordo visto che il Milan lo voleva cedere a titolo definitivo. Proprio per il fatto di essere al centro di queste voci di mercato, il giocatore non si è allenato per alcuni giorni a Milanello e non ha partecipato nemmeno alla trasferta sul campo della Lazio (ufficialmente per una gastroenterite).

MISSIONE RECUPERO - La gestione di questa vicenda da parte del Milan non è stata certamente delle migliori: i rossoneri erano probabilmente certi di venderlo e invece ora se lo ritrovano ancora in rosa. E quindi ora parte la missione per il recupero di Bennacer, soprattutto dal punto di vista psicologico. L'algerino, che attualmente è in nazionale, non può sicuramente essere contento per essere stato messo sul mercato dal club e quindi servirà un grande lavoro mentale su di lui sia da parte di Paulo Fonseca che da parte dei dirigenti milanisti, in particolare Zlatan Ibrahimovic. Vero che nelle gerarchie del portoghese Bennacer partirà dietro ad alcuni compagni di squadra (Fofana e Reijnders su tutti), ma le partite da giocare sono tante e dunque al Diavolo servirà il miglior Ismael. In attesa di gennaio, quando riaprirà il mercato e il suo nome potrebbe tornare sulla lista dei possibili partenti.