Bennacer, parti più vicine per il rinnovo. Nei prossimi giorni gli ultimi contatti per colmare il gap

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di mercoledì è andato in onda, in quel di Casa Milan, l’incontro tra la dirigenza del club di via Aldo Rossi ed Enzo Raiola, procuratore di Ismael Bennacer, per il rinnovo del centrocampista algerino. Come ben noto, il contratto dell’ex-Empoli scadrà tra un anno e mezzo, esattamente il 30 giugno 2024. Ma il Milan ha già iniziato a muovere dei passi importanti per evitare di perdere uno dei perni della rosa a zero. Le intenzioni delle parti in gioco sono le stesse e questo, sicuramente, agevola la riuscita della trattativa. Ma c’è ancora una piccola distanza tra domanda e offerta, anche se la sensazione è che il numero 4 rossonero sia destinato a restare sotto la Madonnina per altre stagioni.



LA SITUAZIONE - La richiesta del giocatore, da quando ci si è seduti al tavolo per parlare del rinnovo, è sempre stata sui 4.5 milioni di euro, sia con Moussa Sissoko come agente sia con l’avvento di Enzo Raiola come suo nuovo procuratore. Il Diavolo, come appreso negli ultimi giorni dalla redazione di MilanNews.it, ha portato la sua ultima offerta a circa 4 milioni - molto vicina alla domanda dell’algerino. Con l’inserimento di qualche bonus o con ulteriori ritocco dell’ingaggio annuale, dunque, la fumata bianca potrebbe arrivare senza problemi. E, inoltre, un suo prolungamento dell’avventura in rossonero certificherebbe l’importanza del progetto che ruota intorno a Casa Milan, visto il grande interesse nutrito in particolare dalle squadre di Premier League. Tra cui Liverpool, Chelsea ed Arsenal: le big per intenderci. Ora, al popolo devoto al Diavolo, non resta altro che aspettare gli ultimi contatti per porre finalmente la parola “fine” ad una delle telenovele che sta tenendo banco in via Aldo Rossi da diverse settimane.