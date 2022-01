Botman al Milan: sì del giocatore e trattativa nel vivo. La strategia (PODCAST)

Il nuovo difensore centrale del Milan resta tema principale di questi ultimi giorni di mercato... ma non solo. Il club rossonero, infatti, sta provando a giocare d'anticipo per quanto riguarda il grande colpo che dovrebbe arrivare in estate. La dirigenza sta lavorando già ora per la prossima finestra di mercato: non c'è ancora nulla di definito ma il Milan vorrebbe arrivare già in primavera con tutto apparecchiato per Botman.

