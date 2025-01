C'è spazio per registrare Walker? Chi deve uscire per Joao Felix? Tutto sulle liste del Milan tra Serie A e Champions League

Calciomercato: periodo di sogni, attese, fastidi (per gli allenatori), colpi di scena ma anche, e nel caso del Milan soprattutto, di liste. Qualche giorno fa abbiamo affrontato il discorso legato agli slot da extracomunitari legato ai calciatori inglesi (clicca qui), oggi ci concentriamo invece sulle norme che regolano la composizione delle rose per la Serie A e la UEFA Champions League, con un focus sulla situazione del Milan: cominciamo col dire che per far sì che ci siano entrate devono esserci uscite, ma anche qui ci sono delle eccezioni. Cominciamo.

Partiamo dalla composizione della rosa dei rossoneri in Serie A ed in Champions League. Le regole sono sempre quelle: 17 stranieri e 8 giocatori formati (divisi tra formati nel vivaio italiano e formati nel vivaio del club) per un totale di 25 giocatori. Più i giocatori esenti da registrazione: in Serie A sono gli U22, in Europa quelli iscrivibili nella Lista B (gli U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso due stagioni continuative nel club).

STRANIERI

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Thiaw

4 - Pavlovic

5 - Emerson

6 - Theo

7 - Bennacer

8 - Fofana

9 - Loftus-Cheek

10 - Reijnders

11 - Chukwueze

12 - Pulisic

13 - Okafor

14 - Leao

15 - Abraham

16 - Morata

17 - Jovic*

- Musah**

- Jimenez**

* non iscritto in Champions League ma solo in Serie A

** esente da registrazione in Serie A, non in Champions League

FORMATI VIVAIO CLUB

1 - Calabria (vivaio club)

2 - Gabbia (vivaio club)

FORMATI VIVAIO ITALIA

1 - Sportiello (vivaio Italia)

2 - Florenzi (vivaio Italia)

3 - Terracciano (vivaio Italia)

Nelle ultime ore si è parlato di un Milan in forte pressing su Walker: per registrarlo in Serie A sarà necessario far posto nella lista dei 17 stranieri. Così come se dovesse arrivare anche Joao Felix dal Chelsea, ma in generale qualsiasi giocatore "straniero" che abbia più di 22 anni. Gli indiziati a liberare slot? Sicuramente Jovic e Okafor, ma attenzione anche alle forti attenzioni della Juventus per Tomori.

Se i cambi in lista in Serie A non hanno limitazioni, in Champions League possono essere effettuati tre sostituzioni tra la rosa presentata per la fase a campionato e quella per la fase ad eliminazione diretta. Operazione che può avvenire solo a mercato chiuso: se Walker (o chi per lui) dovesse arrivare a stretto giro di posta non potrebbe comunque giocare contro Girona e Dinamo Zagabria. Per quanto riguarda la lista Europea Jovic non libererebbe nessun posto in quanto escluso già a settembre.

Un paio di considerazioni da fare sulla lista B (composta dagli U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso due stagioni continuative nel club) in Champions League, che è la seguente:

LISTA B

Nava, Torriani, Bartesaghi, Bozzolan, Coubis, Magni, Paloschi, Bakoune, Zeroli, Liberali, Victor, Malaspina, Stalmach, Traore, Camarda, Sia, Cuenca.

Non c'è Jimenez, che solo a giugno 2025 concluderà le due stagioni continuative in rossonero: dall'anno prossimo potrà sfruttare anche lui questa agevolazione. Nel frattempo bisognerà capire che scelte farà Conceiçao, visto che lo spagnolo sta diventando un calciatore importante in rosa, giocando con continuità e in varie posizioni, sempre con buoni risultati. Il mercato, tra entrate e uscite, dovrà sicuramente dare una mano, ma è impossibile non constatare come in rosa ci siano diverse situazioni non gestite al meglio che rendono difficile la compilazione della lista europea.