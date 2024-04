Camarda e il valore di mercato da top 11 d'Italia. Nel rinnovo c'è una priorità assoluta

I rinnovi di contratto dei giocatori più importanti sono sempre un caso delicato. Nel Milan, però, c'è, a tal proposito, una questione molto singolare e molto particolare: non si tratta del rinnovo di uno dei top player della rosa di Pioli, ma di quello del giovanissimo (il più giovane di sempre a giocare in Serie A) Francesco Camarda.

L'aspetto fondamentale

Prima di parlare di qualunque richiesta, c'è da sottolineare l'aspetto che viene ritenuto - da tutte le parti in causa - come il più importante della questione: a Camarda, alla sua famiglia e a chi lo segue interessa in via prioritaria che il progetto tecnico che gli dovrà essere sottoposto in sede di contrattazione. In sostanza: più che lo stipendio che gli dovrà essere garantito, Camarda vorrà avere delle precisazioni sul progetto tecnico con cui intende cimentarsi e con il quale intende crescere nella sua carriera certamente ancora ai primi bagliori.

Le richieste

Al momento non sarebbe ancora stata aperta, in realtà, una trattativa sul piano economico tra il Milan e Francesco Camarda; tra l'altro, i regolamenti impediscano ad agenti e familiari di poter percepire somme di denaro derivanti dalla firma del contratto professionistico da parte di un neo 16enne e tale divieto è previsto fino al compimento dei 18 anni di età del giocatore in questione. Il prosieguo della vicenda è strettamente destinato a prorogarsi ancora nel tempo, fino a quando non ci sarà un incontro importante nel corso del quale tutte le parti si troveranno attorno ad un tavolo per avere le risposte che Camarda si aspetta dal Milan, che rimane la sua priorità. Dall'altro lato, il Milan non vuole perdere quello che, ad oggi, è il gioiello più splendente d'Italia, tanto che il portale Transfermarkt gli ha conferito un valore di mercato di 10 milioni di euro inserendolo addirittura nella top 11 dei giocatori italiani che hanno aumentato il loro prezzo negli ultimi mesi.