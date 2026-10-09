Cardinale vuole vincere e investirà ancora: Inacio ed Endrick gli obiettivi del Milan

Cardinale vuole vincere al più presto con il Milan e tornare in Champions: per questo investirà ancora a gennaio. Inacio ed Endrick gli obiettivi

L'obiettivo base per questa stagione del Milan è chiaramente la qualificazione in Champions League. I rossoneri non vogliono e non possono saltare l'appuntamento con l'Europa che conta per il terzo anno consecutivo. La strada è ancora lunga ma è stata quantomeno tracciata. Il proprietario Gerry Cardinale, però, vuole ancora di più e vorrebbe vincere già da quest'anno qualcosa. Anche per questo il manager americano investirà sul mercato nella prossima finestra di gennaio.

MILAN, CARDINALE INVESTIRÀ A GENNAIO

Che Gerry Cardinale abbia cambiato atteggiamento e modus operandi in questa stagione, è sotto gli occhi di tutti. Che questo modo di fare sia la ricetta vincente, invece, ce lo dirà solo il tempo e i risultati. Questi ultimi prevedono, nei sogni del proprietario rossonero, non solo la qualificazione in Champions League ma anche e soprattutto la possibilità di alzare un trofeo già quest'anno. Tradotto: Cardinale vuole vincere. Ed è sempre per questa ragione che secondo la Gazzetta dello Sport il manager americano è pronto a spendere nel mercato di gennaio, dopo i 150 milioni investiti in quello estivo. Gerry vuole rinforzi importanti anche se è consapevole che a metà anno ci vuole addirittura qualche sforzo in più, dal momento che i club sono più restii a far partire i loro pezzi pregiati.

MILAN, DUE OBIETTIVI: INACIO ED ENDRICK

Il colpo da cui il Milan e Cardinale vogliono ripartire è quello del difensore. Già in chiusura di sessione estiva il club aveva lavorato per trovare un ulteriore rinforzo, poi sfumato. Fikayo Tomori è rimasto in rosa ma allo stesso tempo Gonçalo Inacio è rimasto in cima agli obiettivi. Da via Aldo Rossi avevano messo sul piatto una proposta da 40 milioni che lo Sporting aveva accettato ma che poi era stato costretto a congelare per non aver trovato un sostituto in tempo. Dunque Cardinale vuole tornare alla carica perchè sa quanto Amorim apprezzi il giocatore e ha sondato già anche l'apertura del club portoghese. Lo stesso giocatore vorrebbe rilanciarsi in un nuovo campionato e in un contesto più sfidante. Allo stesso tempo, nelle ultime ore viene alimentata la suggestione Endrick, talento offensivo brasiliano che neanche con Mourinho trova molto spazio al Real Madrid. Il Milan lo aveva già puntato in estate e proverà a tornare alla carica a gennaio: Cardinale ritiene di essere in vantaggio per un prestito oppure un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.