Castillejo-Calhanoglu-Bonaventura, un trio da appena 5 reti in A: Pioli si aspetta più gol dai suoi trequartisti

Nelle prime 26 giornate di campionato, il Milan ha segnato in tutto 28 reti e appena cinque di queste sono state messe a segno dal trio Castillejo-Calhanoglu-Bonaventura: il turco è a quota tre gol, Jack a due, mentre lo spagnolo è ancora a secco in Serie A (in stagione ha siglato una sola rete in Coppa Italia contro la Spal). Un bottino piuttosto deludente che dovrà migliorare necessariamente in questo finale di campionato se il Diavolo vorrà conquistare un posto in Europa.

POCHI GOL - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan non può sperare sempre e solo nei gol di Ibrahimovic, Rebic e Hernandez, ma Pioli si aspetta un apporto maggiore in fase realizzativa anche dai suoi trequartisti. Analizzando i numeri di Calhanoglu, si vede per esempio che in Serie A è uno dei centrocampisti che tira di più in porta (quinto posto in classifica), però nella graduatoria della percentuale realizzativa è all'83° posto, sintomo che calcia tanto, ma purtroppo segna pochissimo.

ANCORA A SECCO - Castillejo ha fatto peggio di lui visto che in campionato è ancora a quota zero gol: è vero che sulla fascia destra corre tanto e si sacrifica parecchio, ma da uno con la sua qualità è lecito aspettarsi qualcosa in più a livello realizzativo. Per quanto riguarda Bonaventura, che è il vice-bomber del decennio in rossonero con 34 reti, in questa stagione Jack sta faticando più del solito a trovare la via del gol. Probabilmente la questione contratto, che è in scadenza e non verrà rinnovato, non lo sta aiutando.