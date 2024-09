Cinque anni dopo: quale stadio? Si è perso troppo tempo. E i tifosi non vogliono un impianto con l'Inter

Il 26 settembre 2019, il Milan, insieme all'Inter, presentava al Politecnico Bovisa i due progetti degli studi di architettura rimasti in corsa per costruire il nuovo stadio a San Siro. Cinque anni dopo, non solo il club di via Aldo Rossi non ha un nuovo impianto di proprietà, ma neppure le idee sembrano essere chiare: dopo mesi a parlare del nuovo impianto a San Donato Milanese senza i nerazzurri, ora rispuntano infatti di nuovo voci insistenti su uno stadio in condivisione con l'Inter, ipotesi che si aggiunge a quella della possibile ristrutturazione di San Siro (venerdì è in programma un incontro tra Comune, Milan, Inter e WeBuild) sempre insieme alla società interista che qualche mese fa è passata nelle mani del fondo americano Oaktree.

TROPPO TEMPO PERSO - Cinque anni dopo quella presentazione, il Milan non solo non ha un nuovo stadio di proprietà, da sempre definito dai massimi dirigenti del Diavolo come fondamentale per tornare competitivi con i top club europei, ma non sembra aver ancora preso una decisione definitiva sul da farsi. E' vero che da qualche mese è partito l'iter dell'accordo di programma per il nuovo impianto a San Donato, ma in queste ore è tornata di moda l'idea di costruirlo non più da soli, ma con l'Inter. E questa è certamente l'ipotesi che piace di meno ai tifosi milanisti che non vorrebbero più condividere lo stadio con i nerazzurri.

NO DEI TIFOSI - In questi anni, va detto, gli ostacoli che ha trovato il Milan sono stati innumerevoli (la burocrazia italiana ha fatto perdere tantissimo tempo), però non avere ancora un'idea precisa e definita su cosa fare è problema enorme. E se alla fine la decisione, per avere costi minori, sarà quella di restare in un San Siro ristrutturato o di costruire lo stadio a San Donato con l'Inter, i meno contenti saranno i tifosi che da sempre non vedono di buon occhio queste possibilità e che dopo tanti proclami si erano già fatti la bocca buona di avere un nuovo impianto non condiviso con gli storici rivali.



