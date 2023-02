Codice 09 per Olivier Giroud: Pioli vota Oli contro il Tottenham

MilanNews.it

Sanremo si è concluso questa notte con la vittoria di Marco Mengoni, mentre al secondo posto è arrivato Lazza, grande tifoso rossonero e che nel corso della serata di ieri ha avuto il codice 09 per gli spettatori da casa che votavano attraverso il televoto. Stesso codice valido anche per Olivier Giroud, il 9 di peso del Milan a cui Stefano Pioli affiderà le chiavi dell'attaccato anche in Champions League contro il Tottenham.

Feeling con il gol

Dalla finale persa nella Coppa del Mondo, Olivieri Giroud ha faticato a ritrovare il feeling con il gol e anche una condizione fisica ottimale. Il francese è uno stakanovista: nel corso della stagione ha riposato veramente poco, sia per la fiducia che mister Pioli ha verso i suoi confronti, sia per la mancanza di alternativa. Ma ora Oli è tornato a segnare: contro il Torino è arrivata la seconda rete consecutiva in campionato.

Titolarità

Nonostante Stefano Pioli abbia recuperato Origi, Rebic e anche Zlatan Ibrahimovic, nonostante non sia stato inserito nella lista UEFA per la Champions League, sarà sempre Olivier Giroud il punto di riferimento dei rossoneri. Un inizio di stragione importante per il francese, che contro il Tottenham avrà modo di mettere in campo tutta l'esperienza raccolta nella sua carriera. Lui conosce già gli Spurs, punendoli in 4 occasioni.