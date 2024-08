Con Fofana sono finiti i "dettagli", ma il lavoro non è completo. Almeno in tre sono "fuori rosa", servono cessioni

vedi letture

Morata, Pavlovic, Emerson ed ora Youssouf Fofana. I "dettagli" anticipati da Ibra e Furlani sono finalmente completi, così come la rosa rossonera. Anzi, siamo oltre. Sappiamo bene, tra poco vi ricordiamo i criteri di registrazione, che per la Serie A e la Champions League le squadre devono presentare una lista di 25 giocatori, divisa tra "stranieri" e "formati".

Di questi 25, 8 devono essere calciatori cresciuti all'interno del vivaio (4 formati nel vivaio nazionale e 4 formati nel vivaio del club) e 17 possono essere gli "stranieri". In Serie A sono esenti da registrazione gli U22 (Musah e Jimenez, ad esempio), mentre in Champions League sono esenti da registrazione (Lista B) solo gli U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso due stagioni continuative nel club (quindi niente Musah e Jimenez ma solo i vari Zeroli, Bartesaghi, Liberali, Torriani ecc).

Vi lasciamo di seguito la lista dei calciatori stranieri e calciatori formati attualmente in rosa.

STRANIERI

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Thiaw

4 - Pavlovic

5 - Kalulu (in uscita?)

6 - Emerson Royal

7 - Theo

8 - Bennacer (in uscita?)

9 - Adli (in uscita?)

10 - Fofana

11 - Loftus-Cheek

12 - Reijnders

13 - Chukwueze

14 - Musah*

15 - Pulisic

16 - Okafor

17 - Leao

18 - Saelemaekers

19 - Jovic

20 - Morata

*esente da registrazione in Serie A, non in Champions League

FORMATI

CLUB

Calabria

Pobega

Gabbia

ITALIA

Sportiello

Florenzi

Terracciano

Quindi com'è messo il Milan? Diciamo non proprio in una situazione ideale. Così è difficile immaginare ulteriori innesti (vedi Samardzic, Abraham o Manu Kone), soprattutto perché già con i "dettagli" la rosa è in sovrabbondanza. Dovrebbero uscirne due per avere una situazione ideale in Serie A, tre per non lasciare nessuno fuori dalla Champions League. Non stiamo considerando in nessun modo Ballo-Touré ed Origi perché in uscita e totalmente fuori dal progetto rossonero, come annunciato da Ibra ad inizio estate.

Nulla vieta al Milan di rimanere così senza cedere nessuno, si ritroverebbe però con diversi giocatori praticamente pagati e stipendiati senza poter giocare. Ci viene quindi normale pensare che in questi ultimi giorni di mercato Furlani e Moncada dovranno concentrarsi sulle uscite.