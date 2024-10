Con Loftus-Cheek siamo già ad un bivio: la sincerità di Fonseca è necessaria, come risponderà il giocatore?

In tanti, erroneamente (e magari maliziosamente), hanno fatto corrispondere il momento della svolta nella gara del Milan contro il Brugge con l'uscita di Rafa Leao dal campo; un cambio che ha portato immediatamente all'assist di Okafor per l'ispirato Reijnders, poi autore di una doppietta. È una verità parziale: la gara del Milan è cambiata con una sostituzione, ma non è quella di Leao. È l'uscita di Loftus-Cheek che ha fatto in modo che i rossoneri trovassero un assetto tattico, oltre alla notevole carica portata dai subentrati, efficace e cucito addosso ai giocatori.

Pulisic è potuto tornare fra le linee, posizione che tanto piace sia a lui che a Fonseca, a destra Chukwueze ha avuto modo di puntare più e più volte l'avversario ed il centrocampo rossonero è tornato ad essere dinamico in tutte le sue zone. La prova dell'inglese, se non si fosse capito, è stata nuovamente da grande punto interrogativo. Dall'ex Chelsea ci si aspetta sempre tanto: saranno i suoi cm, la sua stazza e i 10 gol segnati l'anno scorso, ma il numero 8 comincia ogni partita con grandi aspettative sulla testa.

Aspettative che, purtroppo ultimamente succede spesso, vengono disattese. Loftus non riesce a trovare collocazione tattica e fisica in questo Milan, limitandosi al compitino e di fatto lasciando spesso l'impressione amara di giocare con un giocatore pericoloso in meno. Paulo Fonseca ieri sera ne ha parlato in conferenza: "Con me Loftus ha giocato da 8, da 10, oggi da trequartista sulla destra. Loftus è un calciatore di accelerazione con la palla tra i piedi; quando è senza spazio, ha più difficoltà. Ma non è che ha paura... Sono quelle le sue caratteristiche. Dobbiamo fargli capire meglio determinate cose. Lui lavora tanto, sempre, dà tutto per la squadra. Mi dispiace che non sia stato al livello su cui io so che possa giocare".

Il tecnico rossonero è stato come sempre molto sincero e diretto: Loftus in questo sistema non ci si trova e trova difficoltà ad adattarsi, nonostante impegno ed abnegazione non manchino. È però un equivoco che va risolto: ha futuro in questo Milan? Fonseca ha dato voce al pensiero un po' di tutti, sta ora al calciatore rispondere. Sul campo, ovviamente.