Conceiçao ha due nuovi acquisti per la volata finale: Florenzi e RLC si giocano anche il futuro

Due "nuovi acquisti" per Sergio Conceiçao in questo ultimo quarto di stagione: dieci partite ancora da giocare, con l'obiettivo minimo dell'Europa League per restare ancora sulla cartina geografica. Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek sono della squadra e pronti a scendere in campo.

In verità Florenzi ha riassaggiato l'atmosfera partita a Lecce dopo aver saltato tutta la stagione. E pensare che le premesse erano diverse, considerando che è lui il primo marcatore stagionale dei rossoneri, nella prima amichevole contro il Rapid Vienna. 34 anni compiuti ieri, vero uomo spogliatoio, Florenzi ha poi invitato tutta la squadra e tutto lo staff a pranzo, ma a Milanello: il gruppo ha trascorso quindi qualche altra ora insieme nel centro sportivo rossonero dopo l'allenamento di questa mattina. Con lui a disposizione il Milan trova un importante jolly, che può aiutare Kyle Walker a tirare il fiato o eventualmente Theo Hernandez. E che può agire anche da mezz'ala, suo ruolo originario, nel caso Conceiçao varasse il 4-3-3.

Un modulo che sarebbe perfetto per Ruben Loftus-Cheek, vittima degli equivoci tattici di inizio stagione, con Fonseca che ha faticato a inquadrarlo nel suo sistema di gioco. E che è stato spesso tema di discussione nelle prime conferenze stampa dopo l'inizio del campionato. L'inglese si è allenato regolarmente col gruppo, un segnale importante in vista della sfida contro il Como, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.30 a San Siro.

L'inglese si è visto solo per pochi minuti col nuovo allenatore, giocando 13 minuti nella finale contro l'Inter. Giusto un'illusione in mezzo a tante giornate di stop. Prima della gara contro i nerazzurri, Loftus-Cheek aveva visto il campo per l'ultima volta l'11 dicembre contro lo Stella Rossa. Che giocatore troveremo? La sua stagione fin qui è da dimenticare: il suo utilizzo in campo uno dei primi dilemmi per Paulo Fonseca, che non è riuscito a valorizzarlo, pur avendogli dato fiducia nelle prime quattro giornate di campionato. Conceiçao avrà un'arma in più a disposizione e magari potrebbe pensare, con lui, di passare al 4-3-3 con Reijnders a fare la mezzala sinistra e un giocatore tra Fofana e Bondo come vertice centrale.

Questi ultimi mesi potrebbero essere decisivi per entrambi anche in chiave mercato. Florenzi ha un contratto in scadenza il 30 giugno, tutto fino a poco fa lasciava presagire a un addio a fine stagione, considerando che già la scorsa estate si valutava l'uscita del giocatore, con Como e Valencia che si erano mostrate interessate. A sorpresa, però, si sta considerando il rinnovo per un'altra stagione a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle attuali (da 5.5 milioni lordi si scenderebbe a 3). Questo proprio per la sua importanza nello spogliatoio. Molto in questo caso passerà per la scelta del nuovo direttore sportivo. Nel caso di Lotfus-Cheek c'è un contratto in essere fino al 2027, i problemi di questa stagione portano a pensare a una sua cessione a fine anno. L'inglese ha ancora diverse partite per cambiare la situaizone.