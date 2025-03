Florenzi è tornato in gruppo. Il Milan pensa al rinnovo per un altro anno

Alessandro Florenzi è tornato ieri ad allenarsi in gruppo a Milanello dopo sette lunghissimi mesi. Il terzino si era infortunato a luglio durante la prima amichevole estiva negli Stati Uniti contro il Manchester City e ad inizio agosto fu operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro.

Si tratta di un recupero importante per il Milan che ritrova uno dei capisaldi dello spogliatoio milanista e proprio per questo, come riferisce stamattina Tuttosport, a prescindere da chi sarà il nuovo direttore sportivo, c’è al vaglio la possibilità di prolungargli il contratto per un’altra stagione a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Una soluzione che Florenzi accetterebbe di buon grado.