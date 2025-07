Il CorSport in prima pagina: "Il Milan avanza per Jashari"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan avanza per Jashari". Nelle scorse ore, il club di via Aldo Rossi ha presentato una nuova offerta al Club Brugge per Ardon Jashari, grande obiettivo del Diavolo per il centrocampo dove ha già chiuso gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci. I rossoneri hanno messo sul piatto 32 milioni di euro più bonus e sono ora in attesa della risposta dei belgi.

Questi i numeri di Jashari nella stagione 2024-2025 con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6