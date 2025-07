Repubblica (ed.Milano): "San Siro, trattativa finale. Clausole e prezzo: i nodi per Milan e Inter"

"San Siro, trattativa finale. Clausole e prezzo: i nodi per Milan e Inter" scrive oggi La Repubblica Milano in apertura. Spazio al futuro dello stadio San Siro con Milan e Inter in attesa dopo un incontro "positivo" che ha generato "ottimismo", ma non risolutivo. Ieri vertice a Palazzo Marino tra i rappresentanti delle proprietà di Inter e Milan e il sindaco: il Comune punta a chiudere entro la settimana. Confronto su costo dell’operazione e garanzie.

È stata una riunione fiume quella di ieri su San Siro tra il sindaco Beppe Sala e le squadre. La volontà di chiudere la partita entro il 31 luglio c'è, ma restano da sciogliere ancora diversi nodi, tra clausole societarie e cifre: perché ancora non sono sul tavolo le garanzie anti-speculazione chieste da Palazzo Marino e ancora si lavora di labor limae sul prezzo di vendita.

Dai costi delle bonifiche a quelli delle demolizioni: sono diversi i capitoli di spesa sui quali si tratta. E poi c’è il tema verde sul quale serve di più. Ultimo punto è la distanza del nuovo stadio dagli edifici di via Tesio. Il tutto per garantire l’interesse pubblico dell'operazione. Palazzo Marino ha come obiettivo che nerazzurri e rossoneri siano presenti nella società che verrà costituita per acquistare l’intero pacchetto. Il presidente rossonero Scaroni: “Work in progress, io sono sempre ottimista”.