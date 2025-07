Il Milan non molla Leoni: nell'affare con il Parma può entrare uno tra Liberali e Colombo

Il Milan non molla Giovanni Leoni e per provare ad anticipare l’Inter ha intensificato i contatti con il Parma. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che prima di provare l'assalto decisivo il Diavolo deve completare una cessione in difesa, vale a dire quella di Malick Thiaw al Como. Il tedesco è tornato a valutare l’ipotesi di trasferirsi alla corte di Fabregas, ma non ha ancora detto sì.

Nell'affare con il Parma per Leoni, il Milan sta pensando di inserire una contropartita tecnica come Mattia Liberali, che ha il contratto in scadenza nel 2026 con il club di via Aldo Rossi, o Lorenzo Colombo, attaccante appena rientrato dal prestito all'Empoli. I gialloblu, che vorrebbero tenere il giovane difensore centrale per un'altra stagione, stanno valutando la proposta e attendono anche un rilancio dell'Inter.