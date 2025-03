Esordio per Bondo con il Milan. Prima convocazione stagionale per Florenzi

Giornata di prime volte in casa rossonera, anche se molto diverse. Da una parte c'è Warren Bondo che dopo l'infortunio e diverse panchine consecutive, oggi troverà l'esordio con la maglia del Milan e contestualmente anche i primi minuti in rossonero. Dall'altra parte c'è Alessandro Florenzi che si accomoda in panchina: per il laterale romano si tratta della prima convocazione stagionale dopo il grave infortunio al ginocchio patito nella tournée americana nel mese di luglio.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.