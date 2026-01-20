Coppola più vicino al Milan? Alla scoperta del centrale del Brighton

Dopo aver sistemato l'attacco con Niclas Fullkrug, ora il Milan è al lavoro per provare a prendere anche un nuovo difensore centrale durante questo mercato invernale. In queste settimane, sono tanti i nomi che sono stati accostati al Diavolo, tra cui anche quello di Diego Coppola, giocatore che milita nel Brighton che lo ha preso la scorsa estate dall'Hellas Verona.

CARRIERA - Nato a Bussolengo, in provincia di Verona, il 28 dicembre 2003, Coppola è entrato nel vivaio dell'Hellas a soli 9 anni e ha fatto tutto il percorso nelle giovanili gialloblu fino ad arrivare in prima squadra dove ha fatto il suo esordio il 15 dicembre 2021 in Coppa Italia contro l'Empoli grazie ad Igor Tudor. Il debutto in Serie A è avvenuto invece qualche settimana dopo, il 16 gennaio 2022, nella vittoria per 4-2 in casa del Sassuolo. Nelle due stagioni successive, il difensore italiano colleziona 19 e 26 presenze, ma nell'annata 2024-2025 che esplode definitivamente con Paolo Zanetti in panchina (34 presenze e due gol). Le sue ottime prestazioni attirano le attenzioni di diversi club, tra cui anche il Milan, ma alla fine a spuntarla è il Brighton che lo prende a titolo definitivo per circa 11 milioni di euro. La sua avventura in Inghilterra non sta però andando come aveva immaginato, tanto che finora ha giocato solo 5 volte in Premier League (in due occasioni è partito titolare).

CUROSITA' - Da quando ha esordito in prima squadra con l'Hellas Verona, Coppola ha avuto sempre lo stesso numero di maglia, cioè il 42, scelto perchè il suo idolo da bambino era Yayà Touré, ex centrocampista di Barcellona e Manchester City. Nelle giovanili gialloblu, Diego aveva iniziato a giocare nello stesso ruolo dell'ivoriano, poi dall'Under 15 in poi è stato spostato al centro della difesa. Coppola è un poliglotta visto che parla diverse lingue: oltre all'italiano, conosce infatti anche l'inglese, lo spagnolo, l'olandese (sua mamma è olandese) e anche il francese (è in fissa con il rap francese). Come modello, non ha mai nascosto di ispirarsi a Leonardo Bonucci.

CARATTERISTICHE - Coppola è un difensore molto strutturato fisicamente, forte nei duelli aerei e può giocare sia in una difesa a quattro che a tre. La forza fisica non la sfrutta solo in marcatura, ma anche nelle aree di rigore avversario sulle situazioni da palla inattiva. Il centrale del Brighton non è particolarmente rapido nei primi metri, ma le sue lunghe leve gli permettono di recuperare sul lungo.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - Nelle ultime ore, in base a quello che riporta SportMediaset, Coppola e il Milan sembrano essere un po' più vicini per un trasferimento in prestito secco, dunque senza nessuna opzione di acquisto. Vedremo se nei prossimi giorni i dirigenti di via Aldo Rossi daranno l'accelerata decisiva o se andranno su qualche altro obiettivo, sempre che alla fine non decidano di restare con l'attuale reparto difensivo.