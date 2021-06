CorSera - Ansia Ibrahimovic, rischia l'intervento: dal Milan filtra serenità, ma ora anche Zlatan è preoccupato

L’ansia c’è, inutile girarci intorno. Perché il rischio che Ibrahimovic possa finire sotto i ferri è concreto. Ok, è prematuro parlarne, ma quella dell’operazione è un’ipotesi da tenere - purtroppo! - seriamente in considerazione. Come riporta il Corriere della Sera, il ginocchio infortunato il 9 maggio contro la Juventus è ancora gonfio: dopo un mese non è migliorato e ora monta la preoccupazione.

IBRA PRECCUPATO - Il tempo passa, il dolore no: la terapia conservativa non sta funzionando. Tanto che lo stesso Ibra - riferisce il quotidiano milanese - è sempre più preoccupato. Lo svedese, infatti, sa bene che un infortunio serio, alla soglia dei 40 anni, potrebbe costringerlo a chiudere la carriera. Tuttavia, come detto, è ancora presto per sbilanciarsi. Non a caso, dal Milan filtra serenità.

NUOVI ESAMI - Lo staff medico rossonero aspetterà ancora una decina di giorni per valutare la situazione. Se le cose non dovessero migliorare, si ricorrerebbe a un intervento in artroscopia per capire meglio di cosa si tratta. Un’ipotesi è un problema alla cartilagine, In caso di lungo stop sarebbe necessario correre ai ripari, accelerando ad esempio per Giroud.