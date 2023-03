CorSera - Cardinale si mette in proprio: Milan, avanti tutta su La Maura. E senza l'Inter

Come riporta questa mattina l'edizione nazionale de Il Corriere della Sera, negli incontri che il manager americano a capo del Milan ha tenuto ieri con le alte sfere politiche della città e della regione, il club rossonero ha confermato la propria intenzione a costruire il proprio impianto, in solitaria, nella zona dell'ippodromo La Maura, non distante da San Siro. Per l'impianto attuale, come ricordato anche da Sala nelle dichiarazioni rilasciate ieri (QUI integrali, ai microfoni di MilanNews.it) il Milan non ha ancora rinunciato ufficialmente al progetto condiviso con l'Inter sulla riqualificazione del Meazza ma la presenza di Cardinale è servita proprio a far intendere le intenzioni chiare del club di via Aldo Rossi. Dunque si aspetta il passo ufficiale. E l'Inter? I nerazzurri sono rimasti presi in contro tempo dalle mosse del Milan e ora potrebbero pensare di concretizzare l'idea di un nuovo stadio a Rozzano.

E ora?

Prima di rinunciare ufficialmente al progetto condiviso di San Siro, a cui si lavora ormai da diverso tempo senza successo a causa delle lungaggini burocratiche, il Milan vuole avere la certezza di poter procedere a botta sicura su La Maura. Anche così si spiegano i due viaggi ravvicinati di Cardinale a Milano per parlare con Sala e Fontana. Il manager americano vuole avere rassicurazioni circa le opposizioni dei residenti e delle frange ambientaliste, ma anche quelle politiche che si registrano anche all'interno del partito dello stesso Sala. L'ipotesi sul tavolo è quella di firmare un accordo di programma Milan-Comune-Regione con l'obiettivo di accelerare i tempi soprattutto dal punto di vista burocratico. La strada intrapresa è lunga ma fra due settimane o poco più, per quando è atteso il progetto rossonero, ne sapremo di più.