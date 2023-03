MN - Sala: "Il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. In un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima"

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

Sulla volontà del Milan : "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro. Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me è importante che il processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, trovi una definizione: non si può rimanere sospesi"

Su chi è contro La Maura: "Chiedere di non prendere in considerazione non credo si possa fare ma quando parlo delle condizioni per cui il progetto potrebbe andare avanti, ci sono vari temi, questo tra gli altri: cosa ne pensa il Parco Sud. Se non attraverso un passo formale di interesse non posso fare di più"

Ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale: "Questo senz'altro. Il problema non è solo il Consiglio Comunale ma è evidentemente nel Parco Sud e cosa pensano loro, per questo alle squadre ho chiesto di esprimere un reale interesse. Lì c'è un'area verde molto importante: cosa rimarrà? Rimarrà un grande parco pubblico oppure no? Ho bisogno di un progetto per avviare poii verifiche con la politica in primis"

Sull'Inter: "Al momento non mainfesta altre opzioni: non ci ho parlato"