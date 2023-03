MN - Finito il summit Cardinale-Sala a Palazzo Marino per il nuovo stadio. Presenti anche Furlani e Scaroni

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Questa mattina è andato in scena un incontro a Palazzo Marino tra il proprietario rossonero Gerry Cardinale, giunto a Milano per l'occasione, e il sindaco Giuseppe Sala: come riportato nell'esclusiva di MilanNews.it (QUI), si è parlato del progetto del nuovo stadio che il Milan vorebbe intraprendere in solitaria nell'area dell'ippodromo "La Maura" oltre che delle garanzie sulla trasparenza del passaggio di proprietà da Elliott a Red Bird. L'incontro nella sede del comune di Milano, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, è terminato poco fa e al tavolo, oltre a Cardinale e il primo cittadino, erano seduti anche il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'amministratore delegato Giorgio Furlani.